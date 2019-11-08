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08 ноября 2019, пятница, 13:54 77
Экономика 2019-11-08T13:58:05+02:00
Українські Новини
Минюст открыл единый реестр предпринимателей в полном объеме

Минюст открыл единый реестр предпринимателей в полном объеме

Минюст, Физлица-предприниматели, Тимофей Милованов, отрытый реестр, реестр ФЛП, Единый реестр предпринимателей
Открытые данные. Фото: gbin.nl
Открытые данные. Фото: gbin.nl

В то время, как министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предлагает обсудить изменения в налоговую систему, чтобы снять вопрос физических лиц-предпринимателей (ФЛП), Министерство юстиции решило открыть единый реестр предпринимателей и компаний в полном объеме. Отныне в открытом доступе можно будет проверить информацию о ФЛП онлайн по номеру регистрации, подписавших, филиалах.

Минюст издал соответствующий приказ, сообщает Opendatabot.

"Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателей в Украине. Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам новый шаг в открытии данных. Например, ДПС сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговом статусе, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей. Отныне Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире", - комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о моратории на проверку ФЛП.

Тем временем Верховная Рада ввела единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ).

 

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