Зеленський везе Путіну альтернативний "мінським домовленостям" план передачі Україні контролю над кордоном

Президент Володимир Зеленський, який зустрінеться з Володимиром Путіним тет-а-тет в рамках саміту лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) 9 грудня в Парижі, заявляє, що має відмінний план передачі Україні контролю над неконтрольованою ділянкою державного кордону з Росією на Донбасі від того, який передбачений в "мінських домовленостях", однак відмовляється розкривати його суть до проведення зустрічі.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українськi Новіини.

Заяву про кордон Зеленський зробив в контексті місцевих виборів.

Президента запитали, чи дійсно він бажає провести вибори на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей одночасно з місцевими виборами на підконтрольній Україні території восени 2020 року.

"Це правда. Тому що саме відчуття того, що ми одна країна і там наші люди повинно починатися навіть із цього моменту. Здавалося б, це дрібниця. А я вважаю, що це не дрібниця. Вибори місцеві проводяться за законами України одночасно на всій території України. Так, це наша ідея. До речі, шкода, що я хотів з нею їхати, але всі вже знають", - сказав він.

Після цього увагу Зеленського звернули на той факт, що його ідея проведення виборів після отримання контролю над кордоном суперечить "мінським домовленостям", які передбачають передачу Україні контролю над кордоном після виборів.

"Я точно буду говорити про кордон. Скажу вам чесно, відверто: у нас інший план щодо кордону українського з Росією, яким чином його передавати, коли і як Україна його контролює", - сказав він.

При цьому Зеленський не відповів на питання, чи означає це, що він планує домагатися зміни "мінських домовленостей" в цій частині.

"Чесно кажучи, не готовий зараз відповідати вам на це питання. Тому що це може вплинути просто на можливість. Хтось просто може зірвати зустріч в "нормандському форматі". Я не готовий просто зараз ризикувати можливістю цієї важливої ​​для України зустрічі", - сказав він.

Водночас раніше в цьому ж ефірі, критикуючи положення "мінських домовленостей" в частині питання передачі контролю над кордоном, Зеленський сказав, що його позиція полягає в тому, що "в момент виборів у тимчасово окупованому Донецьку і Луганську Україна повинна повністю контролювати свій кордон".

При цьому він підкреслив, що домовитися про це буде дуже складно.

"Мені подобається, що колишній Президент не згоден з тим, що саме він підписав. Деталі про те, що вибори не можуть проходити, коли там озброєні люди - ми все це розуміємо. Деталі з кордоном, які підписала "видатна людина" - дуже складні. Моя позиція дуже проста. Але як про це домовитися - це складна ситуація, буде дуже складно. Кажуть, що гроші люблять тишу. Я за ці шість місяців зрозумів, що політика любить мовчання. Якщо я зараз всім вам розповім деталі, з якими я їду на ці переговори, то я буду без зброї за столом, за яким деякі люди будуть озброєні. Тому деякі деталі я не хочу розповідати", - сказав він.

Говорячи про можливу амністію Зеленський зазначив, що це питання буде обговорюватися, якщо після "нормандської зустрічі" з'явиться можливість того, що будуть виведені всі війська і незаконні збройні формування, ситуація стане безпечною і на Донбасі можна буде проводити вибори.

"Тоді ми будемо говорити про амністію. Амністію людей, у яких немає рук в крові", - сказав він.

Відповідаючи на питання про зміни до Конституції, він зазначив, що вони можливі в рамках децентралізації, і додав, що закон про "особливий статус" Донбасу на даний момент є чинним, а що з ним робити далі стане зрозуміло після "нормандського саміту".

"Якщо ми побачимо, що є важливі кроки назустріч один одному, то, дійсно, ми будемо говорити про цей закон", - додав він.

Також Зеленський розкритикував висловлювання про "стіну" на Донбасі, як про "план Б" в разі невдалих переговорів у Парижі.

"З кимось я розмовляв, вже не пам'ятаю, про те, які ще плани, якщо ми не домовимося. Я не хочу говорити зараз про цих політиків. Просто буде некрасиво, якщо я скажу їх прізвища. Стіна? А що зараз не має стіни? Вона є! Тільки вона жива і гинуть люди. Є мінна стіна, а найстрашніша - ментальна", - сказав він.

При цому 5 грудня саме помічник Зеленського Андрій Єрмак заявив, що якщо Україна не побачить готовності Росії до досягнення миру, то може реалізовувати альтернативний "план Б" - "не в фігуральному плані будувати стіну".

Говорячи про майбутній "нормандський саміт" Зеленський пояснив, що очікує побачити бажання всіх учасників припинити війну.

"Я хочу побачити людину і привезти з Нормандії розуміння, що всі дійсно хочуть поступово закінчити цю трагічну війну. Я це точно зможу зрозуміти за столом", - сказав він.

При цьому Зеленський відповів заперечно на питання про те, чи не побоюється він переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним, який є "складним переговорником з минулим у КДБ".

"Я така людина, що я хочу результат. Єдине через що я переживаю - це просто зустрітися і сказати, що ми щось плануємо. Я дуже не люблю нерезультативність будь-яких переговорів. Це єдине чого я боюся. А чого мені ще боятися? Я Президент вільної країни, я порядна людина, я не продаю нашу країну нікому ніколи і ні за що. За моєю спиною народ України і правда", - відповів він.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський не збирається вести прямі переговори з" ДНР " і "ЛНР".

Раніше Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.

Перед зустріччю в "нормандському форматі" Зеленський вирішив провести засідання РНБО.