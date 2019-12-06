Зеленський заявив, що не буде вести прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР"

Президент Володимир Зеленський не має наміру вести прямі переговори з "лідерами самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", в той час, як зустріч з Володимиром Путіним він підтвердив.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"Україна не розмовляє з бойовиками. Але ми з вами маємо розуміти і всі мають знати, як відбуваються всі ці розмови в тристоронній контактній групі. Там присутня Україна, Росія, ОБСЄ і представники тимчасово окупованих територій. Тобто вони там є. Безпосередньо Президент з ними не розмовляє і не буде розмовляти. Це зрозуміло. От і все", - відповів він на питання про постійну вимогу Росії, щоб Україна вела переговори безпосередньо з "ДНР" і "ЛНР".

Раніше в п'ятницю фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднили результати соціологічного дослідження, проведеного з 4 по 19 листопада, згідно з яким найбільше респондентів - 40,5% вважають найбільш прийнятним компромісом для припинення війни на Донбасі прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР", припинення економічної блокади і відновлення торгівлі з ними.

https://www.youtube.com/watch?v=-Shk89O9kRM" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський перед зустріччю в "нормандському форматі" вирішив провести засідання РНБО.

28 листопада Зеленський обговорив з Ангелою Меркель "нормандську зустріч". Також Зеленський і Макрон скоординували позиції перед зустріччю.