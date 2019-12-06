підписатися на розсилку
23.7 24
26.05 26.6
˟
  • Новини
  • Політика
  • Зеленський заявив, що не буде вести прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР"
06 грудня 2019, пʼятниця, 21:50 9
Політика 2019-12-07T00:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що не буде вести прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР"

Зеленський заявив, що не буде вести прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР"

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, Савік Шустер, Новини ДНР, Новини ЛНР, переговори щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський не має наміру вести прямі переговори з "лідерами самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", в той час, як зустріч з Володимиром Путіним він підтвердив.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"Україна не розмовляє з бойовиками. Але ми з вами маємо розуміти і всі мають знати, як відбуваються всі ці розмови в тристоронній контактній групі. Там присутня Україна, Росія, ОБСЄ і представники тимчасово окупованих територій. Тобто вони там є. Безпосередньо Президент з ними не розмовляє і не буде розмовляти. Це зрозуміло. От і все", - відповів він на питання про постійну вимогу Росії, щоб Україна вела переговори безпосередньо з "ДНР" і "ЛНР".

Раніше в п'ятницю фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднили результати соціологічного дослідження, проведеного з 4 по 19 листопада, згідно з яким найбільше респондентів - 40,5% вважають найбільш прийнятним компромісом для припинення війни на Донбасі прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР", припинення економічної блокади і відновлення торгівлі з ними.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський перед зустріччю в "нормандському форматі" вирішив провести засідання РНБО.

28 листопада Зеленський обговорив з Ангелою Меркель "нормандську зустріч". Також  Зеленський і Макрон скоординували позиції перед зустріччю.

Більше новин про: Володимир Зеленський Савік Шустер Новини ДНР Новини ЛНР переговори щодо Донбасу

Архів
Новини
Зеленський хоче ввести в ТКГ вимушених переселенців з Донбасу 23:56
"Венеціанська комісія" вважає судову реформу загрозою судовій системі 23:47
Отримати кредит для фізосіб буде простіше 23:31
Серед постраждалих в пожежі в коледжі 4 людини перебувають у тяжкому стані 22:51
Зеленський везе Путіну альтернативний "мінським домовленостям" план передачі Україні контролю над кордоном 22:47
більше новин
У Раді через жінку побилися депутати від "Слуги народу" 13:18
Керівництво аеропорту "Київ" планує розширити злітно-посадкову смугу 12:55
В Україну йде несподіване потепління з густими туманами: прогноз погоди на кінець тижня 14:00
У МВС розповіли скільки коштуватиме відновлення водійських прав онлайн 09:47
Долар і євро знову обвалилися: курс валют на 5 грудня 10:04
більше новин
Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій 06:45
Ізраїль направив Раді ноту протесту 17:09
Масштабна пожежа в одеському коледжі: рятувальники назвали можливу причину займання 08:00
Ремонт дороги черепашками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya
Креативний підхід: в Одеській області дорогу "відремонтували" черепашками від рапанів 17:28
У Києві лікарі виписували пацієнтам вигідні фармкомпаніям ліки 17:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok