Долар різко впав перед вихідними: офіційний курс до понеділка

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 грудня, на 15,22 коп. до 23,7248 UAH/USD.Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6-8 грудня, на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3116,5596 100 доларів США 2372,4789 100 швейцарських франків 2399,7339 1000 єн 218,5344 10 російських рублів 3,7234 100 євро 2632,0281

Як повідомляли Українські Новини, фінансист назвав зміцнення курсу національної валюти тимчасовим явищем і пояснив, що спровокувало падіння долара.



Крім того, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.



Також в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти.

Тим часом американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні на кінець 2019.