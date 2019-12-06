Абромавічусу СБУ дало доступ до держтаємниці України, незважаючи на литовський паспорт

Служба безпеки України надала допуск до державної таємниці генеральному директору концерну "Укроборонпром" Айварасу Абромавічусу, незважаючи на підтверджену президентом Володимиром Зеленським наявність у нього громадянства Литви, якого хотіли позбавити.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин

"За результатами проведеної перевірки Айвараса Абромавічуса в зв'язку з допуском до державної таємниці Службою безпеки України надано йому такий допуск 18 жовтня 2019 року", - сказано у відповіді.

В СБУ поки не приходили документи перевірки щодо доступу до держтаємниці заступника директора "Укроборопрому" Мустафи Найєма.

Водночас президент Володимир Зеленський під час візиту в Литву наприкінці листопада фактично підтвердив литовським ЗМІ наявність у Абромавічуса литовського громадянства.

"Чесно кажучи, я не знав перед його призначенням, що у нього є громадянство. Правда, не знав. Але при цьому він має право займати ту посаду, яку він займає, тому що він не є держслужбовцем. Це не виправдовує ситуацію... Я можу, в принципі, звернутися до пана Абромавічуса і сказати, що він повинен скласти те чи інше громадянство", - заявив Зеленський, повідомляє видання lrytas.lt.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрому" в кінці серпня.

Нагадаємо, стало відомо, що заступник Абромавічуса Найєм отримує зарплату в 10 разів більше.