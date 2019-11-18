Абромавичуса хотят лишить паспорта Литвы и обвиняют в нарушении закона о гражданстве, - литовские СМИ

В Литве разразился скандал, связанный с нынешним генеральным директором государственного военно-промышленного концерна "Укроборонпром", экс-министром экономического развития и торговли Украины Айварасом Абромавичусом. По сообщениям литовских СМИ, он нарушил закон о гражданстве Литвы. Об этом сообщает литовское издание Lietuvos Rytas.

Согласно законам Литовской Республики, Абромавичус, у которого есть литовское и украинское гражданства, должен был попросить разрешения работать в Украине у правительства Литовской Республики. Однако он этого не сделал.

"Абромавичус не обращался в правительство за таким разрешением, когда был министром Украины", - сказал бывший премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс.

По словам бывшего судьи Конституционного суда Литвы Витаутаса Синкявичюса, гражданин республики, поступивший на государственную службу другой страны и не получивший на то разрешения правительства Литвы, должен быть лишен гражданства. Такое решение должно быть принято, даже если бы этот гражданин уже не состоит на госслужбе другой страны.

По законодательству Литвы, под госслужбой в другом государстве имеется в виду работа в организациях с функциями государственного управления. Должность генерального директора "Укроборонпрома" как раз попадает под эту категорию.

Кроме того, в декабре 2014 года Абромавичус получил украинское гражданство от тогдашнего президента Петра Порошенко. В течение двух лет он должен был отказаться от гражданства Литовской Республики. Однако Абромавичус не обратился в Департамент миграции Литвы с таким отказом. А в 2019 году он пересекал границу Украины с действующими паспортами Украины и Литовской Республики.

"В случае Айвараса Абромавичуса Закон о гражданстве Литвы абсолютно ясен и органы государственной власти Литвы должны начинать процедуру лишения гражданства Литвы", - заявил член Комитета по праву и правосудию литовского парламента, бывший судья Верховного суда Литвы Римас Андрикис.

Как сообщали Українськi Новини, набсовет "Укроборонпрома" хочет увеличить зарплату его директору Абромавичусу в 18 раз до 1,5 млн гривен в месяц.

Тем временем больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве на предприятиях "Укроборонпром".