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27 ноября 2019, среда, 18:06 64
Кабмин 2019-11-27T18:06:03+02:00
Українські Новини
Трудовые книжки могут стать электронными: Кабмин одобрил законопроект

Трудовые книжки могут стать электронными: Кабмин одобрил законопроект

трудовые книжки, Электронные документы, Кабмин, Верховная Рада
Трудовая книжка
Трудовая книжка

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде перевести трудовые книжки в электронный формат.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українські Новини.

В частности, согласно сообщению, Кабмин в среду одобрил законопроект о переводе в цифровой формат трудовых книжек.

Ожидается, что такое решение позволит сократить бюрократические процедуры и оцифровывать процессы.

"Работники не должны будут продолжать советскую практику сбора кучи справок для подтверждения трудового стажа в случае потери бумажной трудовой книжки или расхождений в данных о работе. Вместе с тем пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически, без лишней бюрократии и необходимости приходить для этого в органы Пенсионного фонда", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

В сообщении отмечается, что в случае одобрения законопроекта Радой электронная версия трудовой книжки уменьшит нагрузку на работодателей и самозанятых работников - физлиц предпринимателей, а также упростит поиск работы и оформление на работу.

Министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в социальной сети Facebook, отметила, что законопроект допускает при желании возможность продолжать дублировать сведения о своей трудовой деятельности на бумаге.

Как сообщали Українські Новини, Милованов поддержал отмену бумажных трудовых в Украине.

Тем временем министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет надеется на переход на електронный документооборот и отмену трудовых книжек до конца 2019 года

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