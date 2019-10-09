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09 октября 2019, среда, 11:38 1713
Кабмин 2019-10-09T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине отменяют обязательные трудовые книжки: Дубилет раскрыл подробности

В Украине отменяют обязательные трудовые книжки: Дубилет раскрыл подробности

Трудовая книжка.
Трудовая книжка.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил о начале работы по отмене обязательных трудовых книжек.

"Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, в случае реализации реформы украинцы не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку.  Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять. В электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные.

В то же время, граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров. Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП (электронная цифровая подпись). Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

Для тех, у кого есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или через работодателя. Тогда сохранять трудовую книжку, как носитель информации, совсем не будет нужды.

Запрещать трудовые книжки власть не будет. Можно будет все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. "Я надеюсь, что мы сможем принять законы, соответствующие постановления и запустить все технически уже в этом году. Работаем над проектом вместе с Евгением Капинусом, Виталием Коблошом. Дмитрием Романовичем, Юлией Соколовской, Тимофеем Миловановым", – написал Дубилет.

Раньше Українські Новини писали, кто из украинцев может лишиться работы из-за новых технологий. Тем временем украинцы массово переходят на фриланс.

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