Я вообще не понимаю, зачем нам трудовые, - Милованов поддержал отмену старых советских норм в Украине

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов поддерживает запрет на поддержку государством бизнеса и заявил, что он одобряет отмену трудовых книжек и устаревших советских норм в Украине.

Об этом Милованов сообщил в Facebook.



"Я вообще не понимаю, зачем эти книги. В других странах я их не видел. Но вопрос более широко - что делать с действующими регуляторными ограничениями и устаревшими советскими нормами", - сообщил Милованов.

Он отметил, что сейчас необходимо активизировать работу по проведению цифровизации и создания реестров. Это позволит уменьшить количество бумажных документов и времени, затраченного на их оформление.



Как сообщали Українські Новини, министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет надеется на переход на електронный документооборот и отмену трудовых книжек до конца 2019 года. Тем временем субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства.

Напомним, стало известно, как изменится Трудовой кодекс.