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  • Я вообще не понимаю, зачем нам трудовые, - Милованов поддержал отмену старых советских норм в Украине
26 ноября 2019, вторник, 16:44 71
Политика 2019-11-26T16:45:36+02:00
Українські Новини
Я вообще не понимаю, зачем нам трудовые, - Милованов поддержал отмену старых советских норм в Украине

Я вообще не понимаю, зачем нам трудовые, - Милованов поддержал отмену старых советских норм в Украине

Тимофей Милованов, трудовые книжки, Трудовой кодекс, Дмитрий Дубилет
Дубилет и Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Дубилет и Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов поддерживает запрет на поддержку государством бизнеса и заявил, что он одобряет отмену трудовых книжек и устаревших советских норм в Украине.

Об этом Милованов сообщил в Facebook.


"Я вообще не понимаю, зачем эти книги. В других странах я их не видел. Но вопрос более широко - что делать с действующими регуляторными ограничениями и устаревшими советскими нормами", - сообщил Милованов.

Он отметил, что сейчас необходимо активизировать работу по проведению цифровизации и создания реестров. Это позволит уменьшить количество бумажных документов и времени, затраченного на их оформление.

Как сообщали Українські Новини, министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет надеется на переход на електронный документооборот и отмену трудовых книжек до конца 2019 года. Тем временем субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства.

Напомним, стало известно, как изменится Трудовой кодекс

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