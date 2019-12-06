НБУ зміцнив гривню перед вихідними ще на 15,41 коп

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 6-8 грудня, на 4,88 коп. до 23,8842 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 6 коп. в четвер зміцнився на 4 коп. до 23,85 UAH/USD.

четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 4 грудня на 3,58% до 24,0394 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,70 коп. до 23,7821 UAH/USD.

Крім того, міністр Мілованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.