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06 грудня 2019, пʼятниця, 12:57 24
Фінанси 2019-12-06T16:45:04+02:00
Українські Новини
НБУ зміцнив гривню перед вихідними ще на 15,41 коп

НБУ зміцнив гривню перед вихідними ще на 15,41 коп

Таня Войтюк
Курс валют, курс гривні, Доллар США, НБУ
Долари США
Долари США

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, яке встановлюється ним на 9 грудня, на 15,41 коп. до 23,7301 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 6-8 грудня, на 4,88 коп. до 23,8842 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 6 коп. в четвер зміцнився на 4 коп. до 23,85 UAH/USD.

четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 4 грудня на 3,58% до 24,0394 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,70 коп. до 23,7821 UAH/USD.

Крім того, міністр Мілованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.

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