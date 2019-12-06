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06 грудня 2019, пʼятниця, 10:25 15
Фінанси 2019-12-06T13:15:02+02:00
Українські Новини
Перед вихідними курс рубля злетів у київських обмінниках

Перед вихідними курс рубля злетів у київських обмінниках

Надежда Комендантова
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У п'ятницю, 6 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 5 грудня, зріс на 4 копійки до 3,39 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні підвищився на 1 копійку і становить 3,87 грн за 10 рублів.

Курс рубля 6 грудня в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,39 3,87
Максимальний 3,69 5,00
Мінімальний 2,30 3,68

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро рекордно обвалилися перед вихідними.

Офіційний курс гривні, що встановлюється Національним банком на 6-8 грудня, підвищився на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, встановивши черговий рекорд падіння долара в 2019.

Крім того, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.

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