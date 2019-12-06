Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу за фактом можливих зловживань Геруса

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне бюро розслідувань (НАБУ) відкрити кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга адвоката екс-депутата Ради Олега Ляшка Елеонори Салової, в якій вона просила зобов'язати НАБУ відкрити справу за фактом правопорушень Геруса.

У своїй заяві на адресу бюро Салова повідомила, що в діях голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг міститься склад кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), а також ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Адвокат зазначила, що дії Геруса завдали шкоди у вигляді тяжких наслідків державному бюджету, а також вітчизняним компаніям ринку електроенергетики.

3 грудня суд зобов'язав НАБУ внести дані про можливе кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляли Українські Новини, 18 листопада Ляшко, який підозрюється у насильницьких діях по відношенню до Геруса в міжнародному аеропорту "Бориспіль", мав намір просити Службу безпеки, Генеральну прокуратуру і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) притягнути до кримінальної відповідальності Геруса за державну зраду.

Київський апеляційний суд підтвердив передачу Ляшко на поруки депутатів Верховної Ради Вікторії Сюмар (фракція "Європейська солідарність") та Михайла Волинця ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").