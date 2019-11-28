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28 ноября 2019, четверг, 16:08 961
Судебная власть 2019-11-28T17:00:03+02:00
Українські Новини
Суд подтвердил передачу Ляшко на поруки депутатов Сюмар и Волынца

Суд подтвердил передачу Ляшко на поруки депутатов Сюмар и Волынца

Олег Ляшко, Апелляционный суд Киева, Андрей Герус
Олег Ляшко. Фото: Цензор.НЕТ
Олег Ляшко. Фото: Цензор.НЕТ

Киевский апелляционный суд подтвердил передачу бывшего председателя фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, который подозревается в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область), на поруки депутатов Верховной Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Такое решение суд принял в четверг, передают Українськi Новини.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила взять его под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога.

Присутствующие на заседании приветствовали решение суда аплодисментами.

Заседание длилось менее часа, а судьи в совещательной комнате провели не более 15 минут.

Как сообщали Українськi Новини, экс-депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил драку в аэропорту "Борисполь" с главой комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом, защищая таким образом бизнес Рината Ахметова. Ляшко всячески оскорблял Геруса и порвал депутату рубашку.

Также прокуратура Киевской области обжаловала решение Бориспольского суда, который отказался арестовать и отпустил Ляшко.

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