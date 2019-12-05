Зеленський і Макрон скоординували позиції перед зустріччю в "нормандському форматі"

Президент Володимир Зеленський і Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові скоординували позиції перед зустріччю лідерів країн "нормандського формату" (лідерів Росії, України, Франції, Німеччини).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.



"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном", - сказано в ньому.



У повідомленні сказано, що глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі в "нормандської форматі" 9 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.

Також Зеленський сподівається, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" вдасться домовитися про конкретні терміни обміну у форматі "всіх на всіх" і деокупації тимчасово непідконтрольних владі територій Донецької та Луганської областей.

28 листопада Зеленський обговорив з Меркель "нормандську зустріч".



Тим часом Зеленський перед зустріччю в "нормандському форматі" вирішив провести засідання РНБО.