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05 грудня 2019, четвер, 14:48 22
Економіка 2019-12-05T17:45:04+02:00
Українські Новини
Зарплата Коболєва вища, ніж у керівників енергетичних компаній 5 країн Євросоюзу

Зарплата Коболєва вища, ніж у керівників енергетичних компаній 5 країн Євросоюзу

Андрій Коболєв, Зарплата, Нафтогаз

Винагорода голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" - найбільша серед керівників нафтогазових компаній 5 країн-членів Організації економічного співробітництва і розвитку.

Про це йдеться у дослідженні "Рівень заробітних плат в органах державної влади на державних підприємствах в Україні та інших Європейських країнах" офіс фінансового та економічного аналізу Верховної Ради.

Згідно з дослідженням, керівник НАК "Нафтогаз України" в 2017 році отримував середню оплату праці в місяць в сумі 31 511 євро, що у 136 разів вище середньої зарплати по країні.

Керівник компанії Ofgem (Великобританія) в 2017 році отримував 26 667 євро в місяць (в 13 разів більше середньої зарплати по країні), керівник Engie (Франція) – 19 667 євро (в 9 разів більше), Tranzgaz (Румунія) – 18500 євро (у 36 разів більше), Gaz-system (Польща) – 17250 євро (у 23 рази більше), Lietuvos Energijos Gamyba – 16 417 євро (у 26 разів більше).

Як повідомляли Українські Новини, за 2017 рік Коболєв отримав винагороду 47,1 млн гривень, після чого, у квітні 2019 "Нафтогаз" засекретив новий контракт Коболєва з великою зарплатою.

Також глава "Нафтогазу" отримав понад 1 млн гривень премії за кожний робочий день у 2018 році.

Президента України Володимира Зеленського закликали істотно зменшити величезну зарплату голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва,

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