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11 августа 2019, воскресенье, 07:00 92
Политика 2019-08-11T07:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленского призывают снизить в 70 раз зарплату Коболева

Зеленского призывают снизить в 70 раз зарплату Коболева

Андрей Коболев. Фото: hubs.ua
Андрей Коболев. Фото: hubs.ua

Президента Украины Владимира Зеленского призвали существенно уменьшить огромную зарплату председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева, который может стать премьером Украины. 

Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства 8 августа, передают Українські Новини. 

Автор петиции - Геннадий Онищук. По его мнению, государственный чиновник не может получать миллионные гонорары, когда большинство граждан Украины еле сводят концы с концами.

"Андрей Коболев, руководитель НАК "Нефтегаз Украины", и еще 15 топ-мененджеров этой государственной компании за 2017 год получили аж двести четыре миллиона народных гривен заработной платы и премий!!! Это по 12,750 млн. грн. на 16 человек!!! И это в то время, когда большинство украинцев выживают и оплачивают заоблачные коммунальные тарифы!!!" - написано в петиции. 

Скриншот: petition.president.gov.uaСкриншот: petition.president.gov.ua

Сбор подписей будет продолжаться еще 91 день.

Как сообщали Українськi Новини, глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году.

Также, получив гигантскую премию, Коболев решил отказаться от зарплаты.

Кроме того, стал известен список, кому "Нефтегаз" выплатит гигантские премии.

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