Зеленского призывают снизить в 70 раз зарплату Коболева

Президента Украины Владимира Зеленского призвали существенно уменьшить огромную зарплату председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева, который может стать премьером Украины. \r\nСоответствующая петиция появилась на сайте главы государства 8 августа, передают Українські Новини. \r\nАвтор петиции - Геннадий Онищук. По его мнению, государственный чиновник не может получать миллионные гонорары, когда большинство граждан Украины еле сводят концы с концами.\r\n"Андрей Коболев, руководитель НАК "Нефтегаз Украины", и еще 15 топ-мененджеров этой государственной компании за 2017 год получили аж двести четыре миллиона народных гривен заработной платы и премий!!! Это по 12,750 млн. грн. на 16 человек!!! И это в то время, когда большинство украинцев выживают и оплачивают заоблачные коммунальные тарифы!!!" - написано в петиции. \r\nСкриншот: petition.president.gov.ua\r\nСбор подписей будет продолжаться еще 91 день.\r\nКак сообщали Українськi Новини, глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году.\r\nТакже, получив гигантскую премию, Коболев решил отказаться от зарплаты.\r\nКроме того, стал известен список, кому "Нефтегаз" выплатит гигантские премии.