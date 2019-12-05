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05 грудня 2019, четвер, 13:36 10
Верховна Рада і партії 2019-12-05T15:15:02+02:00
Українські Новини
Рада хоче відстрочити введення штрафів за "євробляхи" до 2020

Рада хоче відстрочити введення штрафів за "євробляхи" до 2020

Євробляхи, Розмитнення євроблях, Верховна Рада, Пільгове розмитнення євроблях
Євробляхи. Фото: autocentre.ua
Євробляхи. Фото: autocentre.ua

Верховна Рада має намір відстрочити введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 2020 року.

За прийняття в першому читанні законопроекту №2288 проголосували 311 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Проектом закону пропонується доповнити розділ ХХ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України новим пунктом 95 про фактичне призупинення дії нових санкцій, передбачених частинами четвертою - шостою статті 470 і четвертої - шостої статті 481 МКУ, та встановлення тимчасово, до 31 грудня 2019 включно , максимального розміру санкцій за правопорушення, передбачені зазначеною статтею, який існував до введення нових санкцій згідно із Законом № 2612-VIII (штраф у розмірі 500 і 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно), з можливістю ретроспективного застосування цієї норми до правопорушень, вчинених з дати набрання чинності Закону № 2612-VIII (22 серпня 2019) до 31 грудня 2019 року включно.

Як повідомляли Українські Новини, для "євроблях" готують нововведення: що хочуть змінити депутати.

Тим часом у жовтні 2019 року порівняно з жовтнем 2018 року імпорт вживаних автомобілів збільшився в 2,3 рази до 27 тис. одиниць.

А податки при розмитненні "євроблях" тепер можна розрахувати онлайн.

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