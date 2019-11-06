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06 ноября 2019, среда, 00:01 161
Транспорт 2019-11-06T00:01:01+02:00
Українські Новини
Украинцы начали активнее покупать б/у авто: самым популярным стал Volkswagen Passat

Украинцы начали активнее покупать б/у авто: самым популярным стал Volkswagen Passat

Автомобили, Renault, Ford, Volkswagen, Skoda, Растаможка, Евробляхи, Импортные б/у автомобили, купить авто, Volkswagen Passat
Автомобили . Фото: autocentre.ua
Автомобили . Фото: autocentre.ua

В октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года импорт бывших в употреблении автомобилей увеличился в 2,3 раза до 27 тыс. единиц. Тем временем, налоги при растаможке "евроблях" теперь можно рассчитать онлайн.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В прошлом месяце украинцы зарегистрировали 27 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Это максимальный результат, за исключением первых трех месяцев года, когда по льготным ставкам активно легализуются "евробляхеры", - сказано в нем.

Согласно сообщению, самым популярным ввезенным автомобилем месяца был Volkswagen Passat - 4,4 тыс. авто.

В октябре украинцы привезли и зарегистрировали 2,4 тыс. автомобилей Skoda.

На третьем месте оказалась машина марки Ford с результатом в 2,3 тыс. единиц.

Также в ТОП-5 брендов ввозимых в Украину легковых автомобилей с пробегом попали Renault - 2,2 тыс. авто и Opel - 1,8 тыс. авто.

Всего с начала года украинскую "прописку" получили 349 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что в 4 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщали Українськi Новини, введение штрафов за "евробляхи" в очередной раз отстрочили.  Тем временем в Верховной Раде зарегистрирован зарегистрирован законопроект, которым предлагается отменить акцизный налог на все без исключения автомобили с 2021 года.

Больше новостей о: Автомобили Renault Ford Volkswagen Skoda Растаможка Евробляхи Импортные б/у автомобили купить авто Volkswagen Passat

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