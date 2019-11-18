Для "евроблях" готовят нововведения: что хотят изменить депутаты

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые предусматривают для собственников "евроблях" еще 180 дней без штрафов и уменьшат акциз. При этом акцизный сбор со временем предлагают отменить вовсе.

Закон №2342 предлагает убрать на 180 дней коэффициент возраста для старых авто, пишет "Сегодня".

На данный момент ставка акциза определяется по формуле:

Ставка акциза= Ставка базовая × Коэффициент двигателя × возраст авто

Отмечается, что сейчас базовая ставка составляет 50 евро, если у автомобиля двигатель объемом до 3000 см куб.; если более, то ставка составляет 100 евро. Ставка для авто с дизельным двигателем объемом до 3500 см куб – 75 евро. Более – 150 евро.

Коэффициент двигателя – это объем цилиндров, разделенный на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2.

Коэффициент возраста – число лет, прошедших с года, следующего после года производства транспорта. Для новых автомобилей ставка – 1. Для машин старше, соответственно, 2 и более. Для всех машин старше 15 лет коэффициент равен 15. Для грузовиков, которым от пяти до восьми лет, коэффициент составляет 40, старше восьми лет – 50. Этот коэффициент и хотят убрать на полгода.

Так, акциз на автомобиль 2001 года производства с объемом двигателя 2200 куб см составит – 110 евро. А по действующей формуле с коэффициентом возраста – 1650 евро.

Еще один законопроект №2345 предлагает на 180 дней освободить от ответственности собственников машин, грузовиков и автобусов. Никакими штрафами такой транспорт облагаться не будет. В то же время, эти нормы будут касаться только машин, которые ввезли в Украину до начала действия упомянутых законов.

А с 1 января 2021 года акциз на транспортные средства предлагают отменить. Это предусмотрено в условиях Соглашения об ассоциации с ЕС, говорится в пояснительной к проекту закона.

Все должны быть равны

К проекту закона есть несколько вопросов. Во-первых, он создает неравные условия. Когда авто на иностранной регистрации дали возможность растаможить авто со скидкой на акциз 50%, свои автомобили растаможили более 200 тыс. украинцев. Теперь акциз хотят уменьшить еще больше. Получается, все, кто растаможил автомобили раньше, поспешили.

Во-вторых, в один год будут действовать две разные ставки акциза. Возрастной акциз отменят всего на 180 дней. Остальные полгода он будет действовать, хотя с 1 января 2021 акциз на авто вовсе предлагают отменить.

Но если власть не делает шагов к компромиссу, то даже этот закон подойдет, считает Михаил Катрук, один из основателей общественной организации "Доступное авто".

"Отмены акциза на авто требуют все общественные организации. Но начинать с отмены штрафа и возрастного коэффициента – не очень хороший вариант. За последние три года законодательство и так трижды менялось. Соответственно, есть общественное недовольство, потому что получается так, что одни люди растаможили по одним правилам, а через некоторое время можно уже по другим правилам. Поэтому я поддерживаю позицию, что правила должны быть одинаковы для всех граждан и действовать на постоянной основе", – говорит Катрук.

Поэтому, по его мнению, следует отменить коэффициент возраста, но на постоянной основе, или же сразу отменить акциз на ввоз автотранспорта.

Упомянутые проекты – предложения "Автоевросилы", заявляет руководитель организации Олег Ярошевич. Перед регистрацией проект переписали в Кабмине и сейчас он является компромиссным. По его словам, будет три этапа: сначала отсрочка штрафов, потом разработка и принятие нового закона по авто на еврономерах, и, наконец, третий этап – создание нового закона растаможки авто для всех граждан Украины.

То, что коэффициент возраста уберут на 180 дней, связано с особенностями законодательства, поясняет Ярошевич.

"Дело в том, что закон не успели принять до утверждения госбюджета. По закону изменения в доходную часть бюджета, вступают в силу не ранее, чем через шесть месяцев. То есть именно на седьмой месяц можно будет применить новую формулу растаможки. В Минфине считают нецелесообразным менять в середине года формулу акциза, это надо сделать с 1 января 2021 года", – прокомментировал Ярошевич.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года импорт бывших в употреблении автомобилей увеличился в 2,3 раза до 27 тыс. единиц. Тем временем, налоги при растаможке "евроблях" теперь можно рассчитать онлайн.