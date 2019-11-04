подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 ноября 2019, понедельник, 18:13 333
Экономика 2019-11-04T18:13:05+02:00
Українські Новини
Налоги при растаможке "евроблях" теперь можно рассчитать онлайн

Налоги при растаможке "евроблях" теперь можно рассчитать онлайн

Налоги, Растаможка, Евробляхи, растаможка евроблях
Евробляхи. Фото: autocentre.ua
Евробляхи. Фото: autocentre.ua

Таможенная служба ввела онлайн-расчет налогов при растаможивании автомобилей. 

Об этом сообщил глава Таможенной службы Максим Нефедов в социальной сети Facebook, передают Українські Новини. 

"Выложили в тестовый доступ калькулятор ориентировочной стоимости и платежей при оформлении авто. Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2 300 моделей", - сообщил он.

Также Нефедов отметил, что это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, базу почистили вручную от ошибок, именно поэтому процесс занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук заявил, что введение штрафов за "евробляхи" в очередной раз отстрочили. Штраф за нерастаможенные "евробляхи" должен был вступить в действие еще 22 августа. А изначально штрафы должны были ввести в мае 2019 года, но парламент решил отсрочить их на три месяца.

Ранее Зеленский одобрил отсрочку штрафов за "евробляхи" до 20 ноября.

Больше новостей о: Налоги Растаможка Евробляхи растаможка евроблях

Архив
Новости
Опубликовано видео момента смертельной аварии возле ТРЦ "Лавина" в Киеве 18:38
На Закарпатье может случится мусорный коллапс 18:34
Награда MARUV не имеет никакого отношения к лучшей артистке России, - концертный директор 18:25
Налоги при растаможке "евроблях" теперь можно рассчитать онлайн 18:13
Расследование дел Майдана будет приостановлено, часть из них передадут НАБУ, - ГБР 18:03
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Бензин и дизтопливо дешевеют: как изменятся цены на горючее в ноябре 08:00 Инфографика
Максим Бужанский
Депутат Бужанский призвал одесситов "дать пи@ды отбивателям памятника Жукову" 23:26 Мнение
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым 23:40
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов 19:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok