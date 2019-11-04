Налоги при растаможке "евроблях" теперь можно рассчитать онлайн

Таможенная служба ввела онлайн-расчет налогов при растаможивании автомобилей.

Об этом сообщил глава Таможенной службы Максим Нефедов в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Выложили в тестовый доступ калькулятор ориентировочной стоимости и платежей при оформлении авто. Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2 300 моделей", - сообщил он.

Также Нефедов отметил, что это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, базу почистили вручную от ошибок, именно поэтому процесс занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук заявил, что введение штрафов за "евробляхи" в очередной раз отстрочили. Штраф за нерастаможенные "евробляхи" должен был вступить в действие еще 22 августа. А изначально штрафы должны были ввести в мае 2019 года, но парламент решил отсрочить их на три месяца.

Ранее Зеленский одобрил отсрочку штрафов за "евробляхи" до 20 ноября.