підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
05 грудня 2019, четвер, 11:01 12
Президент 2019-12-05T11:32:31+02:00
Українські Новини
Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим внаслідок пожежі в Одеському коледжі

Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим внаслідок пожежі в Одеському коледжі

Пожежа в Одесі, Володимир Зеленський, пожежа в коледжі
Пожежа в одеському коледжі. Скріншот Youtube/Ruslan Samovarov
Пожежа в одеському коледжі. Скріншот Youtube/Ruslan Samovarov

Президент Володимир Зеленський доручив владі Одеси забезпечити допомогу постраждалим через пожежі в Одеському коледжі і швидше з'ясувати обставини трагедії.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Доручаю голові Одеської ОДА і всій місцевій владі зробити все для допомоги постраждалим та їх сім'ям і швидше з'ясувати всі обставини, які призвели до цієї трагедії. Але нам потрібно не шукати крайніх, а більше не допускати такого жаху ні в одному місті країни", - написав він.

За даними Зеленського на 6:00, через пожежу загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко, 14 вважаються зниклими безвісти (серед них - 5 студентів), 27 людей перебувають у лікарнях (в тому числі 5 у тяжкому стані, 21 - середньої тяжкості).

Президент зазначив, що вся країна співчуває батькам загиблої і бажає якнайшвидшого одужання постраждалим.

Він також зазначив героїчну боротьбу пожежників і рятувальників, 7 з яких госпіталізовано.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на вечір середи, 1 людина загинула і 26 були госпіталізовані через пожежу в Одеському коледжі.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, 4 грудня у коледжі не було опалення, він припустив, що студенти і викладачі включили електрообігрівачі, що призвело до додаткового навантаження на проводку.

Одеса оголосила траур на два дні черезмасштабну пожежу в коледжі.

Раніше стало відомо, що ДСНС ліквідувала пожежу в одеському коледжі.

Більше новин про: Пожежа в Одесі Володимир Зеленський пожежа в коледжі

Архів
Новини
Проект Виборчого кодексу Рада вирішила відкласти 11:58
Розбирати Одеський коледж небезпечно: рятувальникам доведеться застосовувати спеціальний кран 11:50
Затриманий за підозрою у крадіжці у Львові вкрав зброю у поліцейського, ключ від дверей райвідділу і втік 11:45
Стефанчук повернув 40 тис. гривень, виплачені йому апаратом Ради на оренду житла 11:40
НКРЕКП хоче підвищити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 16,6% з 2020 11:15
більше новин
В Офісі Президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 21:55
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Рада закликала Зеленського подати заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО 22:11
Рада присудила 31 премію по 20 тис. гривень педагогам 21:05
"95 Квартал" став на коліна перед Поплавським, - ЗМІ 19:19
більше новин
Юлія Ковалів може замінити Гончарука на посаді прем'єра, - ЗМІ 14:32
Сьогодні В'ятрович має з'явитися до суду 07:00
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій 06:45
До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ 18:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok