Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим внаслідок пожежі в Одеському коледжі

Президент Володимир Зеленський доручив владі Одеси забезпечити допомогу постраждалим через пожежі в Одеському коледжі і швидше з'ясувати обставини трагедії.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Доручаю голові Одеської ОДА і всій місцевій владі зробити все для допомоги постраждалим та їх сім'ям і швидше з'ясувати всі обставини, які призвели до цієї трагедії. Але нам потрібно не шукати крайніх, а більше не допускати такого жаху ні в одному місті країни", - написав він.

За даними Зеленського на 6:00, через пожежу загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко, 14 вважаються зниклими безвісти (серед них - 5 студентів), 27 людей перебувають у лікарнях (в тому числі 5 у тяжкому стані, 21 - середньої тяжкості).

Президент зазначив, що вся країна співчуває батькам загиблої і бажає якнайшвидшого одужання постраждалим.

Він також зазначив героїчну боротьбу пожежників і рятувальників, 7 з яких госпіталізовано.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на вечір середи, 1 людина загинула і 26 були госпіталізовані через пожежу в Одеському коледжі.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, 4 грудня у коледжі не було опалення, він припустив, що студенти і викладачі включили електрообігрівачі, що призвело до додаткового навантаження на проводку.

Одеса оголосила траур на два дні черезмасштабну пожежу в коледжі.

Раніше стало відомо, що ДСНС ліквідувала пожежу в одеському коледжі.