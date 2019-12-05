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05 грудня 2019, четвер, 08:50 7
Судова влада 2019-12-05T09:00:01+02:00
Українські Новини
САП вимагала збільшити Садовому заставу, а ВАКС замінив її на особисте зобов'язання

САП вимагала збільшити Садовому заставу, а ВАКС замінив її на особисте зобов'язання

Анна Рудык
Андрій Садовий, Арешт, ВАКС
Андрій Садовий
Андрій Садовий

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України відпустила мера Львова Андрія Садового під особисте зобов'язання, скасувавши рішення суду попередньої інстанції про обрання запобіжного заходу у вигляді застави 1,056 млн гривень. Про це повідомляє Zaxid.net.

Так, повідомляється, що було відмовлено у задоволенні вимог Спеціалізованої антикорупційної прокуратури збільшити заставу Садового до 50 млн гривень.

Наголошується, що Садового відпустили під особисте зобов'язання строком до 20 січня 2020 року.

Крім того, відомо, що на рішення колегією суддів приймалося протягом дев'яти з половиною годин і було оголошено о 0:36 5 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, захист мера Львова Андрія Садового оскаржив запобіжний захід у вигляді 1 056 550 гривень застави. А прокуратура хотіла встановити для Садового заставу в 50 млн гривень.

Також раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру у зловживанні владою і службовим становищем Садовому. Мер Львова повідомив, що в 2015 році на Відкритому інвестиційному конкурсі Львова залучив компанію СТОР до інвестування будівництва індустріального парку. Таким чином, місто отримало 54 млн гривень за землю, відведену під будівництво.

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