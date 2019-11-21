Прокуратура хочет установить для Садового залог 50 млн гривен

Прокуратура намерена просить суд избрать мэру Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога 50 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Речь идет о залоге в размере 50 млн гривен", - сказал он.

Ходатайство будет подано в суд.

Садовый подозревается в злоупотреблениях, которые нанесли ущерб государству в размере более 50 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением мэру Львова Андрею Садовому. Источники Українських Новин в правоохранительных органах сообщили, что о подозрении было сообщено по ч. 2 ст 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Тем временем Садовый беднее своей жены в 8 раз и у него нет жилья и машины.