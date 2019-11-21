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21 ноября 2019, четверг, 14:22 1354
Судебная власть 2019-11-21T14:22:02+02:00
Українські Новини
Прокуратура хочет установить для Садового залог 50 млн гривен

Прокуратура хочет установить для Садового залог 50 млн гривен

Залог, мера пресечения, Андрей Садовый
Андрей Садовый
Андрей Садовый

Прокуратура намерена просить суд избрать мэру Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога 50 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Речь идет о залоге в размере 50 млн гривен", - сказал он.

Ходатайство будет подано в суд.

Садовый подозревается в злоупотреблениях, которые нанесли ущерб государству в размере более 50 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением мэру Львова Андрею Садовому. Источники Українських Новин в правоохранительных органах сообщили, что о подозрении было сообщено по ч. 2 ст 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Тем временем Садовый беднее своей жены в 8 раз и у него нет жилья и машины.

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