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03 декабря 2019, вторник, 10:10 200
Судебная власть 2019-12-03T10:15:37+02:00
Українські Новини
Садовый обжаловал залог 1 млн гривен

Садовый обжаловал залог 1 млн гривен

решение суда, Апелляция, Мэр Львова, Андрей Садовый
Андрей Садовый. Фото: lviv.depo.ua
Андрей Садовый. Фото: lviv.depo.ua

Защита мэра Львова Андрея Садового обжаловала меру пресечения в виде 1 056 550 гривен залога.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Руслан Сидорович.

"Апелляция подана", - сказал он.

По словам адвоката, жалоба подана 2 декабря вечером.

Он сообщил, что в связи с тем, что решение обжаловано, Саодовый не будет вносить залог.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура хотела установить для Садового залог в 50 млн гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением Садовому. Мэр Львова сообщил, что в 2015 году на Открытом инвеститационном конкурсе Львов привлек компанию СТР к инвестированию строительства индустриального парка. Таким образом, город получил 54 млн гривен за землю, отведенную под строительство.

Мэр Львова Андрей Садовый задекларировал 691,479 тыс. гривен доходов, полученных в 2018 году. При этом в собственности жены Садового есть автомобили Mersedes Benz Viano 2012 года выпуска стоимостью 667,5 тыс. гривен и Skoda Kodiaq Style 2017 года стоимостью 968,7 тыс. Ей принадлежит жилой дом площадью 660,4 кв. м, земельный участок под ним площадью 702 кв. м а также земельные участки площадью 301 кв. м и 43 кв. м.

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