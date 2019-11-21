Садового подозревают в злоупотреблении властью

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением мэру Львова Андрею Садовому.

Об этом говорится в сообщении Садового в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Источники Українських Новин в правоохранительных органах сообщили, что о подозрении было сообщено по ч. 2 ст 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

"Привет" от Холодницкого. Только что прокуроры САП вручили подозрение. Начинаем защиту", - написал Садовой.

В видео, прикрепленному к сообщению, мэр Львова сообщил, что в 2015 год на Открытом инвеститационном конкурсе Львов привлек компанию СТР к инвестированию строительства индустриального парка.

Таким образом, город получил 54 млн гривен за землю, отведенную под строительство.

Садовой сообщает, что начиная с 2015 года генеральная прокуратура блокирует строительство, проводит расследование, а "земля стоит".

Как сообщали Українськi Новини, Садовый беднее своей жены в 8 раз и у него нет жилья и машины.

Тем временем Садовый инициирует сокращение количества депутатов в горсовете в 2 раза до 32