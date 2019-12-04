Рада заборонила імпорт електроенергії з Росії

Верховна Рада, де створили депутатське об'єднання по боротьбі з російської енергоекспансією, заборонила імпорт електричної енергії з Росії за двосторонніми договорами.

За прийняття відповідного законопроекту №2233 у другому читанні і в цілому проголосували 274 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

"За двосторонніми договорами буде неможливо імпортувати електроенергію з Росії", - повідомив у ході засідання голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

При цьому в поправці до законопроекту зазначається, що з метою уникнення виникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України (ОЕС України) Кабмін має право скасувати цю заборону.

Як повідомляли Українські Новини, Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі і Росії за двосторонніми договорами.

Ця правка була внесена головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом і за прийняття цієї поправки проголосували 239 депутатів при мінімально необхідних 226.

Нагадаємо, раніше Герус заявляв, що Росія експортує в Україну електроенергію значно дешевше, ніж продає власному населенню.