В Раде создали депутатское объединение по борьбе с российской энергоэкспансией, – СМИ

В Верховной Раде Украины создали межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины" для защиты энергонезависимости страны.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

Народный депутат Михаил Бондарь заявил, что целью объединения является противодействие энергетическому шантажу со стороны Российской Федерации (РФ) и действиям отдельных народных депутатов, которые работают против интересов Украины.

"Создаем межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины". Мы все будем делать для того, чтобы исключать такой шантаж со стороны Российской Федерации. Также скажу, со стороны комитета Андрея Геруса, который все делает для того, чтобы уничтожить нашу энергетическую безопасности", – сказал Бондарь.

Нардеп Алексей Кучеренко отметил, что члены объединения намерены выяснить причины провала плана по интеграции отечественной энергосистемы с европейской, ведь это является стратегическим планом Украины.

"Мы будем настаивать, я лично, в том, чтобы разобраться, почему провален план и решение Совета национальной безопасности (и обороны Украины) относительно энергетической интеграции нашей энергосистемы в европейскую энергосистему. Ведь именно это должно быть стратегией развития нашего рынка электроэнергии. Именно это раз и навсегда должно нас сделать конкурентной средой", – сказал Кучеренко.

В свою очередь нардеп Виктория Гриб подчеркнула необходимость защитить отечественную энергетическую систему от угроз со стороны России, которая, поставляя свою дешевую электроэнергию, пытается захватить наш рынок.

"Энергетическая независимость на сегодняшний день – это практически независимость нашего государства. И если мы сегодня будем позволять вмешательство в рынок электроэнергии, если мы будем закупать российскую энергию, а мы понимаем, что белорусская энергия – это также российская энергия, потому что речь идет о соединение России с Беларусью, то мы с вами просто положим и поставим на колени сейчас отечественную электроэнергетику", – сказала Гриб.

Напомним, 18 сентября из-за "поправки Геруса" начался коммерческий импорт электроэнергии из России. В ноябре российский импорт занял 15% отечественного рынка электроэнергии. Из-за этого останавливаются украинские АЭС, ТЭС и ГЭС.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к Президенту, премьер-министру, секретарю СНБО и председателю Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.