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29 ноября 2019, пятница, 11:31 845
Экономика 2019-11-29T13:15:03+02:00
Українські Новини
Россия экспортирует в Украину электроэнергию значительно дешевле, чем продает собственному населению

Россия экспортирует в Украину электроэнергию значительно дешевле, чем продает собственному населению

Интер РАО, Электроэнергия, Украина-РФ, Герус Андрей, Энергоатом, Юрий Недашковский

Российская государственная группа компаний "Интер РАО", которая занимает монопольное положение в экспортных поставках электроэнергии в течение 1-26 ноября продавала электроэнергию в Украине (на границе) по ценам 1,32 - 1,38 грн/кВт-ч, что на 17- 20% ниже тарифов на электроэнергию для населения, проживающего в центральных административных единицах РФ, информирует портал expro.com.ua.

Об этом свидетельствуют данные участников украинского рынка и информация сайта energybase.ru, на котором приведены значения тарифов на электроэнергию для потребителей России.

По данным источников на украинском рынке, в течение 1-26 ноября электроэнергия в Украину из РФ импортировалась по ценам $55-56/МВт-ч, что с учетом официального курса НБУ за соответствующий период равен 1,32-1,38 грн/кВт-час. Данные цены приведены без учета украинских налогов, в частности акциза и пошлины, которыми облагается импортируемая электроэнергия.

Тарифы для населения России, проживающего в Москве и Московской области, по данным сайта energybase.ru (с учетом официального курса российского рубля к гривне Центрального банка РФ) платит одноставковый тариф (без использования электроплит и электроотопления) сегодня на уровне 2,05 грн/кВт-час (с НДС) и 2,09 грн/кВт-час (с НДС) соответственно, а без НДС (ставка в России которого составляет 20%) - 1,64 грн/кВт-час и 1,68 грн/кВт-час.

Таким образом, цена на импортируемую из России электроэнергию ниже, чем тарифы для населения Москвы и Московской области РФ на 20% и 17% соответственно. Если сравнить цену на импортируемую в Украину электроэнергию с конечными тарифами для населения РФ (с НДС), то цена поставок в Украину ниже на 34-36%.

Как сообщал ExPro, 18 сентября 2019р Верховная Рада приняла поправку по предложению депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса - изменения в закон "О рынке электроэнергии", которыми был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов. Импорт э/э из РФ на рынок "на сутки вперед" был разрешен и до этого, согласно закону "О рынке электроэнергии", и фактически мог осуществляться с 1 июля, но не осуществлялся.

Первые коммерческие поставки электроэнергии из России в ОЭС Украины начались с начала октября 2019р. По данным НЭК "Укрэнерго", в октябре Украина импортировала из РФ 127,86 млн кВт-час.

6 ноября экс-президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский заявил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси вытеснил "Энергоатом" с рынка "на сутки вперед" через заявленные очень низкие цены на э/э, что заставило компаний выйти на балансирующий рынок. Расширение торговли со страной-агрессором было раскритиковано рядом депутатов и СМИ, после этого 16 октября парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект №2236-2, которым предлагается исключить возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних договоров, однако такую ​​возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси.

Больше новостей о: Интер РАО Электроэнергия Украина-РФ Герус Андрей Энергоатом Юрий Недашковский

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