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04 грудня 2019, середа, 14:19 31
Кабмін 2019-12-04T14:28:08+02:00
Українські Новини
Кабмін призначив нового т.в.о. президента "Енергоатому"

Кабмін призначив нового т.в.о. президента "Енергоатому"

Енергоатом, Недашковский, Кабмін, Павлишин
Павло Павлишин. Фото: Facebook/Павло Павлишин
Павло Павлишин. Фото: Facebook/Павло Павлишин

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні крім того, що обрав нового главу Інституту нацпам'яті, призначив тимчасово виконуючим обов'язки президента Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Павла Павлишина.

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

Він повідомив, що Павлишин займає посаду генерального директора Рівненської атомної електростанції (РАЕС, Вараш, Рівненська область).

Він займає цю посаду з червня 2012 року.

До призначення гендиректором Павлишин працював заступником головного інженера станції - начальником навчально-тренувального центру РАЕС.

Як повідомляли Українські Новини, профспілка працівників атомної енергетики і промисловості "Атомпрофспілки" вимагає від прем'єр-міністра Олексія Гончарука ініціювати відставку Олексія Оржеля, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, в зв'язку з звільненням Юрія Недашковського з посади президента "Енергоатому".

27 листопада Кабінет Міністрів звільнив Недашковського за поданням Оржеля.

Також депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко повідомив у своєму Telegram-каналі, що питання звільнення Недашковського не був зазначений в порядку денному засідання Кабміну, а був внесений міністром енергетики з голосу.

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