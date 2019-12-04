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04 декабря 2019, среда, 12:43 1007
Экономика 2019-12-04T13:04:11+02:00
Українські Новини
Представители Атомпрофсоюза пикетируют Кабмин, требуя отставки Оржеля

Представители Атомпрофсоюза пикетируют Кабмин, требуя отставки Оржеля

Энергоатом, Минэконерго, Алексей Оржель, Юрий Недашковский, Атомпрофсоюз

Около тысячи представителей профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) пикетируют здание Кабинета министров, требуя незамедлительной отставки министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Кроме отставки Оржеля, митингущие требуют создания отдельного органа государственного управления предприятиями атомного энергетически-промышленного комплекса Украины, возглавляемого профессионалами-энергетиками.

Представители Атомпрофсоюза также требуют возвращение на должность президента "Энергоатома" уволенного Кабмином на прошлой неделе Юрия Недашковского.

"Мы работаем в условиях диспетчерских ограничений, отпуская при этом самую дешевую электроэнергию в Украине. Ранее Юрий Недашковский нас успокаивал: надо потерпеть, и мы терпели и работали в убыток. И чем это для нас закончилось? Отставкой Недашковского? Приходят молодые мальчики, которые при жизни ничего не сделали своими руками и разрушают нашу отрасль?! ", - заявил в своем выступлении на митинге председатель профкома Ровенской АЭС Иван Мельник.

По словам руководителей профсоюза, в рамках акции в городах-спутниках АЭС развернуты палаточные городки, где протестующие будут находиться круглосуточно.

Как сообщало агентство, Кабмин 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. По словам премьера Алексея Гончарука, увольнение было инициативой главы Минэконерго Оржеля.

28 ноября атомщики провели предупредительную акцию протеста под стенами Министерства энергетики и защиты окружающей среды с требованием восстановить в должности президента "Энергоатома" Недашковского и прекратить разворачивание отрасли в сторону РФ.

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