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04 грудня 2019, середа, 11:24 28
Кабмін 2019-12-04T13:45:03+02:00
Українські Новини
Кабмін збільшив фінансування виплат субсидій

Кабмін збільшив фінансування виплат субсидій

Пенсійний фонд, субсидії, Гончаренко, Кабмін
Гроші. Фото: censor.net
Гроші. Фото: censor.net

Кабінет Міністрів прийняв рішення виділити 283 млн гривень Пенсійному фонду на виплату субсидій у грошовій формі.

Про це в месенджері Telegram написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Кабмін додав 283 мільйони Пенсійному фонду на виплату субсидій у грошовій формі. Спочатку запланованої суми в 10 млрд не вистачило", - написав Гончаренко.

У повідомленні зазначається, що в серпні поточного року Кабінет Міністрів дозволив з жовтня отримувати монетизовані субсидії в 34 банках.

Як повідомляли Українські Новини, за поточний рік мінімальна пенсія зросла на 67 гривень і стало відомо, що на пенсійні виплати було спрямовано 363,8 млрд грн.

Нагадаємо, Пенсійний фонд почав фінансування пенсій за грудень після того, як перерахував пенсії у зв'язку з зміною прожиткового мінімуму для українців похилого віку з 1 грудня 2019.

Тим часом Кабмін має намір провести міжнародний аудит Пенсійного фонду та в 2020 році оптимізувати його роботу.

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