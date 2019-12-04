Кабмін збільшив фінансування виплат субсидій

Кабінет Міністрів прийняв рішення виділити 283 млн гривень Пенсійному фонду на виплату субсидій у грошовій формі.

Про це в месенджері Telegram написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Кабмін додав 283 мільйони Пенсійному фонду на виплату субсидій у грошовій формі. Спочатку запланованої суми в 10 млрд не вистачило", - написав Гончаренко.

У повідомленні зазначається, що в серпні поточного року Кабінет Міністрів дозволив з жовтня отримувати монетизовані субсидії в 34 банках.

Як повідомляли Українські Новини, за поточний рік мінімальна пенсія зросла на 67 гривень і стало відомо, що на пенсійні виплати було спрямовано 363,8 млрд грн.

Нагадаємо, Пенсійний фонд почав фінансування пенсій за грудень після того, як перерахував пенсії у зв'язку з зміною прожиткового мінімуму для українців похилого віку з 1 грудня 2019.

Тим часом Кабмін має намір провести міжнародний аудит Пенсійного фонду та в 2020 році оптимізувати його роботу.