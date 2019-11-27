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27 ноября 2019, среда, 20:33 1100
Кабмин 2019-11-27T21:00:01+02:00
Українські Новини
Работа Пенсионного фонда будет оптимизирована в 2020, - Кабмин

Работа Пенсионного фонда будет оптимизирована в 2020, - Кабмин

Пенсионный фонд Украины, Пенсионный фонд, Аудит, Алексей Гончарук
Пенсионный фонд. Фото: Podrobnosti.ua
Пенсионный фонд. Фото: Podrobnosti.ua

Кабинет Министров намерен провести международный аудит Пенсионного фонда (ПФ) и рассчитывает по его результатам в 2020 году оптимизировать работу ПФ и уменьшить расходы на его администрирование в то время как ПФ завершил финансирование пенсий.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал в среду на брифинге по результатам заседания правительства, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы приняли решение фактически о проведении аудита, то есть сделали шаг для проведения независимого аудита одной из международных компаний. Мы сейчас ее еще выбираем. Нам нужно провести независимый аудит, чтобы четко понять, что у нас происходит с Пенсионным фондом", - сказал Гончарук.

Он отметил, что у правительства есть определенные основания считать, что значительная часть средств ПФ используются неэффективно.

Как сообщали Українськi Новини, в Раде зарегистрировали законопроект о начале финансирования пенсий жителям подконтрольных территорий. Тем временем Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии.

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