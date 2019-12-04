Долар і євро в київських обмінниках підскочили: курс валют на середу

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 грудня на 0,41 коп. до 24,0790 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,06 коп. до 23,8155 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 4,63 коп. до 26,2432 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,03 коп. до 26,6681 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,8155 24,0790 26,2432 26,6681 3,43 3,79 Максимальний 23,9000 24,3000 26,4000 27,0000 3,70 4,00 Мінімальний 23,5000 23,9300 25,0000 26,5000 2,30 3,68

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді населення купило валюти на 58,4 млн доларів більше, ніж продало.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 грудня, на 1,82% до 23,9392 UAH/USD.

Тим часом стало відомо, скільки Україна виплатить за держборгом в грудні.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 6 коп, у вівторок знизився на 1 коп. до 23,95 UAH/USD.