Заступник генпрокурора Трепак претендує на посаду в. о директора ДБР, - джерело

Заступник генпрокурора Віктор Трепак претендує на посаду виконуючого обов'язки директора Держбюро розслідувань. Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело. "Він - серед кандидатів на в. о", - сказав джерело. За його словами, питання з кандидатурою в. о голови ДБР поки не вирішене і останнє слово буде за президентом. На даний момент Зеленський ще не вирішив, кого призначить на посаду виконуючого обов'язки, але зробить це протягом 5 днів після вступу в силу закону про перезавантаження ДБР. Як повідомляли Українські Новини, Рада перезавантажила Держбюро розслідувань: Зеленський повинен призначити в. о. директора. За словами голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, протягом 5 днів з дня набрання законом чинності (документ вступає в силу на наступний день після його опублікування), Президент призначає виконуючого обов'язки директора ДБР на строк до 3 місяців. Також Рада вже розглядала питання перезапуску Держбюро розслідувань 15 листопада.