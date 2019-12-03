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03 грудня 2019, вівторок, 15:47 60
Судова влада 2019-12-03T20:50:17+02:00
Українські Новини
Заступник генпрокурора Трепак претендує на посаду в. о директора ДБР, - джерело

Заступник генпрокурора Трепак претендує на посаду в. о директора ДБР, - джерело

Віктор Трепак, ДБР, Володимир Зеленський
Віктор Трепак. Фото: Віктор Тріпак/Фейсбук
Віктор Трепак. Фото: Віктор Тріпак/Фейсбук

Заступник генпрокурора Віктор Трепак претендує на посаду виконуючого обов'язки директора Держбюро розслідувань.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Він - серед кандидатів на в. о", - сказав джерело.

За його словами, питання з кандидатурою в. о голови ДБР поки не вирішене і останнє слово буде за президентом.

На даний момент Зеленський ще не вирішив, кого призначить на посаду виконуючого обов'язки, але зробить це протягом 5 днів після вступу в силу закону про перезавантаження ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, Рада перезавантажила Держбюро розслідувань: Зеленський повинен призначити в. о. директора. За словами голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, протягом 5 днів з дня набрання законом чинності (документ вступає в силу на наступний день після його опублікування), Президент призначає виконуючого обов'язки директора ДБР на строк до 3 місяців.

Також Рада вже розглядала питання перезапуску Держбюро розслідувань 15 листопада.

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