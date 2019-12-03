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03 грудня 2019, вівторок, 10:42 13
Фінанси 2019-12-03T12:45:03+02:00
Українські Новини
Долар обвалився, а євро злетів: курс валют в обмінниках у вівторок

Долар обвалився, а євро злетів: курс валют в обмінниках у вівторок

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У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 2 грудня на 5,50 коп. до 24,0715 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,07% до 23,8109 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,30 коп. до 26,1991 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,56 коп. до 26,6236 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,8109 24,0715 26,1991 26,6236 3,43 3,84
Максимальний 23,9200 24,3000 26,4000 27,0000 3,70 5,00
Мінімальний 23,5000 23,9500 25,0000 26,4500 3,00 3,68

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 грудня, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся в п'ятницю, в понеділок зміцнився на 6 коп. до 23,94 UAH/USD.

Крім того, Національний банк у період з 25 по 29 листопада збільшив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 53,3% до 184 млн доларів порівняно з попереднім тижнем.

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