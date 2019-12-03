У Києві через легкий снігопад автомобілі стоять у величезних заторах на Правому березі

У вівторок, 3 грудня, в Києві утворилися значні затори на дорогах. Про це повідомляє Google Maps.

На правому березі пробки утворилися на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Набережно-Рибальська, проспекті Перемоги, вулиці Січових Стрільців, бульварі Шевченка, вулиці Набережно-Хрещатицька, Набережному шосе.

Ускладнено рух транспорту на вулиці Жилянська, біля станції метро "Університет", "Вокзальна", "Площа Льва Толстого", на вулиці Михайла Бойчука, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вулиці В'ячеслава Чорновола. Пробки зафіксовані на Дарницькому мосту та мосту імені Патона.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні по всій Україні погіршиться погода: 4 області завалить густим снігом. Також поліція попередила автомобілістів про небезпеку і порадила перечекати негоду.

У Київ прийшла справжня зима не тільки за календарем - сьогодні Київ засипало пухнастим білим снігом а на дорогах з'явилися часті ДТП та пробки з-за складних погодних умов