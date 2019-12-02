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02 декабря 2019, понедельник, 23:38 315
Общество 2019-12-03T00:30:02+02:00
Українські Новини
Снег и гололед: полиция предупредила автомобилистов об опасности и посоветовала переждать непогоду

Снег и гололед: полиция предупредила автомобилистов об опасности и посоветовала переждать непогоду

Снег в Киеве, Сложные погодные условия, погода в Киеве, Зима в Украине
Зима, дорога. Фото: facebook.com/kyivpatrol/
Зима, дорога. Фото: facebook.com/kyivpatrol/

В Киев пришла настоящая зима не только по календарю - сегодня Киев засыпало пушистым белым снегом, а на дорогах появились частые ДТП и пробки из-за сложных погодных условий. Об опасности на дорогах предупредила и пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook.

"Согласно прогнозам, стоит готовиться к непогоде – снегу и гололеду. Внимательно следите за прогнозами погоды, а также учитывайте дорожные условия, когда садитесь за руль своих транспортных средств", – говорится в посте.

Правоохранители призвали водителей, по возможности, воздерживаться от поездок, пережидать непогоду. Также они посоветовали во время движения:

  • придерживаться безопасного скоростного режима и дистанции;

  • отказаться от рискованных маневров;

  • снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;

  • увеличить дистанцию между автомобилями;

  • во время сильной непогоды включать противотуманные фонари (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);

  • при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

  • пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей;

  • с особой осторожностью двигаться по мостам, эстакадам, а также на подъемах и спусках.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь с метелями, снегопадами и морозами до -20.

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