Снег и гололед: полиция предупредила автомобилистов об опасности и посоветовала переждать непогоду

В Киев пришла настоящая зима не только по календарю - сегодня Киев засыпало пушистым белым снегом, а на дорогах появились частые ДТП и пробки из-за сложных погодных условий. Об опасности на дорогах предупредила и пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook.

"Согласно прогнозам, стоит готовиться к непогоде – снегу и гололеду. Внимательно следите за прогнозами погоды, а также учитывайте дорожные условия, когда садитесь за руль своих транспортных средств", – говорится в посте.

Правоохранители призвали водителей, по возможности, воздерживаться от поездок, пережидать непогоду. Также они посоветовали во время движения:

придерживаться безопасного скоростного режима и дистанции;

отказаться от рискованных маневров;

снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;

увеличить дистанцию между автомобилями;

во время сильной непогоды включать противотуманные фонари (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);

при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей;

с особой осторожностью двигаться по мостам, эстакадам, а также на подъемах и спусках.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь с метелями, снегопадами и морозами до -20.