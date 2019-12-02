В Киеве пошел легкий пушистый снег

Вечером 2 декабря в Киеве пошел снег, о котором ранее предупреждали синоптики. Об этом пишут пользователи соцсетей. Киевляне заметили снег на Подоле, Оболони и Виноградаре. По прогнозу синоптиков, снег будет идти до полуночи. Ночью он должен прекратиться, а завтра, 3 декабря, около полудня пойти вновь на несколько часов.

Жители столицы делятся фотографиями и видео со снегом в соцсетях.

"Киевавтодор" уже опубликовал в Facebook пост о том, что коммунальщики находятся "в полной готовности к снегопаду".

"Техника уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды. Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации. Просим водителей не парковать авто вдоль улиц и в запретных для этого местах, чтобы не препятствовать работе спецмашин", - написали в "Киевавтодоре".

Тем временем, синоптики предупредили, что в Украине ожидаются сильные заморозки до -8°С. Осадки в виде снега прогнозируют в западных, Винницкой и Житомирской областях, на дорогах местами гололедица, в Карпатском регионе - значительный мокрый снег.

На сайте Укргидрометцентра отметили, что ветер уже вечером 2 декабря поднимется до 7-12 м/с и продержится таким на протяжении следующих суток. По версии синоптиков, снег начнет падать только 3 декабря, днем к нему добавится дождь.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь с метелями, снегопадами и морозами до -20.