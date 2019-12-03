Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом

3 декабря в ряде областей Украины ожидается сильный снег. Об этом сообщается на странице Укргидрометцентра в Facebook.

"Ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях сильный снег, днем на Правобережье небольшой мокрый снег; температура ночью 0…-5 °C, днем от -3 до +2 °C, в Карпатах на протяжении суток -5…-10 °C", – говорится в сообщении.

В южной части Украины ожидается дождь, ночью с мокрым снегом, местами гололед. Температура воздуха ночью около 0 °C, днем +1…+6 °C.

"На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер южный с переходом в северо-западный, 7–12 м/с, в южных, восточных и западных областях – порывы 15–20 м/с", – добавили в Укргидрометцентре.

Как сообщали Українські Новини, полиция предупредила автомобилистов об опасности и посоветовала переждать непогоду.

В Киев пришла настоящая зима не только по календарю - сегодня Киев засыпало пушистым белым снегом, а на дорогах появились частые ДТП и пробки из-за сложных погодных условий