Суд залишив у силі домашній арешт Кондзелі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду, який відправив під домашній арешт начальницю департаменту Офісу Президента Світлану Кондзелю. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. "Залишили запобіжний захід без змін", - сказали у відомстві. Таким чином апеляційна палата відмовила САП у задоволенні апеляції. Прокуратура наполягала на арешті Кондзели. Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував майно можливої співучасниці Кондзелі в шахрайському заволодінні $150 тис. Раніше, 12 листопада, НАБУ затримала керівника департаменту Офісу Президента Кондзелю і ще 2 цивільних за підозрою в шахрайському заволодінні 150 тис. доларів. А 15 листопада Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт Кондзелю.