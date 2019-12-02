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02 грудня 2019, понеділок, 21:54 9
Судова влада 2019-12-02T23:15:01+02:00
Українські Новини
Суд залишив у силі домашній арешт Кондзелі

Суд залишив у силі домашній арешт Кондзелі

Світлана Кондзеля, Домашній арешт, Арешт
Світлана Кондзеля. Фото: Facebook/Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: Facebook/Світлана Кондзеля

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду, який відправив під домашній арешт начальницю департаменту Офісу Президента Світлану Кондзелю.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Залишили запобіжний захід без змін", - сказали у відомстві.

Таким чином апеляційна палата відмовила САП у задоволенні апеляції.

Прокуратура наполягала на арешті Кондзели.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував майно можливої співучасниці Кондзелі в шахрайському заволодінні $150 тис.

Раніше, 12 листопада, НАБУ затримала керівника департаменту Офісу Президента Кондзелю і ще 2 цивільних за підозрою в шахрайському заволодінні 150 тис. доларів.

А 15 листопада Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт Кондзелю.

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