Суд арестовал имущество возможной соучастницы Кондзели в мошенническом завладении $150 тыс

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество возможной соучастницы директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели в мошенническом завладении $150 тыс.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В частности, суд наложил арест на 2 тыс. долларов, 3,85 тыс. евро, 5 слитков золота весом 20, 50, 10 и два по 1 грамму, 3 наручных часов, и украшения.

Были арестованы 17 колец, 11 кулонов, 5 цепочек, 5 пар серьг, 3 набора украшений, 3 браслета, пара запонок, подвеска и брелок.

При этом, суд отказался арестовать мобильные телефона семьи фигуранта дела.

Отмечается, что у подозреваемой были проведены обыски 13 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, 12 ноября НАБУ задержало руководителя департамента Офиса Президента Кондзелю и еще 2 гражданских по подозрению в мошенническом завладении 150 тыс. долларов.

15 ноября Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест Кондзелю.