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02 грудня 2019, понеділок, 20:10 9
Суспільство 2019-12-02T20:55:03+02:00
Українські Новини
У Києві пішов легкий пухнастий сніг

У Києві пішов легкий пухнастий сніг

сніг в Києві, Сніг, Зима в Україні

Увечері 2 грудня в Києві пішов сніг, про який раніше попереджали синоптики. Про це пишуть користувачі соцмереж. Кияни помітили сніг на Подолі, Оболоні і Виноградарі. За прогнозом синоптиків, сніг буде йти до півночі. Вночі він повинен припинитися, а завтра, 3 грудня, близько полудня піде знову на кілька годин.

Мешканці столиці діляться фотографіями і відео зі снігом в соцмережах.

"Київавтодор" вже опублікував у Facebook пост про те, що комунальники перебувають у повній готовності до снігопаду".

"Техніка вже виїхала на вихідні позиції і чекає початку негоди. Зараз на дороги столиці виїхало близько 100 одиниць снігоприбиральної техніки. Ще 318 готові виїхати в будь-який момент у разі погіршення ситуації. Просимо водіїв не паркувати авто вздовж вулиць і в заборонених для цього місцях, щоб не перешкоджати роботі спецмашин", - написали у "Київавтодорі".

Тим часом, синоптики попередили, що в Україні очікуються сильні заморозки до -8°С. Опади у вигляді снігу прогнозують у західних, Вінницькій та Житомирській областях, на дорогах місцями ожеледиця, в Карпатському регіоні - значний мокрий сніг.

На сайті Укргідрометцентру відзначили, що вітер вже ввечері 2 грудня підніметься до 7-12 м/с і протримається таким протягом наступних діб. За версією синоптиків, сніг почне падати тільки 3 грудня, вдень до нього додасться дощ.

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою.Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на весь грудень з хуртовинами, снігопадами і морозами до-20.

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