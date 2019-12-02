В Киеве завтра пойдет мокрый снег: спасатели предупредили об опасности

В ближайшие сутки, 3 декабря, атмосферные фронты, перемещающиеся с Центральной Европы, обусловят в большинстве областей Украины зимнюю погоду - со снегом и морозом, почти везде, кроме юга, образуется снежный покров и будет скользко на дорогах. 3 декабря в Киевской области ожидается ночью умеренный, днем небольшой снег. Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на ГосЧС Украины.

"Ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Поэтому на период ухудшения погодных условий столичная власть призывает водителей при возможности воздержаться от поездок на собственных авто. Кроме того, владельцев призывают не парковать автомобили вдоль улиц и дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить надлежащую работу снегоуборочной техники. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - говорилось в сообщении КГГА.

На сайте Укргидрометцентра отметили, что ветер уже вечером 2 декабря поднимется до 7-12 м/с и продержится таким на протяжении следующих суток. По версии синоптиков, снег начнет падать только 3 декабря, днем к нему добавится дождь.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь с метелями, снегопадами и морозами до -20.