подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
02 декабря 2019, понедельник, 17:54 14
Общество 2019-12-02T18:15:01+02:00
Українські Новини
В Киеве завтра пойдет мокрый снег: спасатели предупредили об опасности

В Киеве завтра пойдет мокрый снег: спасатели предупредили об опасности

Мокрый снег, Гололед, Снег в Киеве, Зима в Украине

В ближайшие сутки, 3 декабря, атмосферные фронты, перемещающиеся с Центральной Европы, обусловят в большинстве областей Украины зимнюю погоду - со снегом и морозом, почти везде, кроме юга, образуется снежный покров и будет скользко на дорогах. 3 декабря в Киевской области ожидается ночью умеренный, днем небольшой снег. Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на ГосЧС Украины. 

"Ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Поэтому на период ухудшения погодных условий столичная власть призывает водителей при возможности воздержаться от поездок на собственных авто. Кроме того, владельцев призывают не парковать автомобили вдоль улиц и дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить надлежащую работу снегоуборочной техники. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - говорилось в сообщении КГГА.

На сайте Укргидрометцентра отметили, что ветер уже вечером 2 декабря поднимется до 7-12 м/с и продержится таким на протяжении следующих суток. По версии синоптиков, снег начнет падать только 3 декабря, днем к нему добавится дождь.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь с метелями, снегопадами и морозами до -20.

Больше новостей о: Мокрый снег Гололед Снег в Киеве Зима в Украине

Архив
Новости
Убийство 3-летнего ребенка в Киеве: полиция взяла под охрану Соболева и его семью 18:10
В Киеве завтра пойдет мокрый снег: спасатели предупредили об опасности 17:54
Гривна на межбанке подскочила после выходных 17:45
В США женщину поместили в психиатрическую больницу после симуляции болезни ради лучшего места в самолете 17:31
Найдено оружие, из которого убили 3-летнего сына Соболева 17:29
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Максим Бужанский: 150 млн гривен на кинофонд жены Порошенко. Ущипните меня, кошмарный сон 19:56
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple 19:44
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok