Похолодание, снег и сложная ситуация на дорогах: синоптик дала прогноз погоды на неделю

В первую неделю зимы в Украине будет настоящая зимняя погода со снегом и гололедом. В понедельник, 2 декабря, утром на западе прогнозируется снег, который к вечеру распространится и на Житомирскую, Винницкую, Киевскую Черкасскую и Кировоградскую области. На остальной территории Украины в начале недели погода будет без осадков.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Где снег, мокрый снег - там и осложнения ситуации на дорогах, гололедица, "каша" на дорогах и тротуарах. Водители! Особое внимание! Температура воздуха в течение дня будет колебаться в Украине от 2 мороза до 2 тепла, на крайнем юге до +4+ 6 градусов. То есть, холодно, поэтому одежду на неделю планируйте соответствующую, особенно нескользкую обувь", - написала она.

В Киеве днем ​​2 декабря без осадков, однако вечером есть вероятность мокрого снега и снега. Температура воздуха в течение дня около нуля, вечером похолодает до -1-3 градусов. На дорогах будет скользко.

Прогноз погоды на неделю Карта: facebook.com/tala.didenko

"Обычно, первый нормальный снег и похолодание не лучшим образом влияют на наши ослабленные научно-техническим прогрессом головы и сосуды. Да и ранняя зимняя тьма пытается приглушить настроение. Мы вступаем в зиму и, несмотря на все тот же научно-технический прогресс, как и в течение прошлых сотен лет, особенно сейчас нуждаемся в свете, тепле, защите и чувстве уютной безопасности", - отметила синоптик.