Суд заарештував майно можливої співучасниці Кондзелі в шахрайському заволодінні $150 тис

Вищий антикорупційний суд заарештував майно можливої співучасниці директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзели в шахрайському заволодінні $150 тис.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зокрема, суд наклав арешт на 2 тис. доларів, 3,85 тис. євро, 5 злитків золота вагою 20, 50, 10 і два по 1 граму, 3 наручних годинника і прикраси.

Було заарештовано 17 кілець, 11 кулонів, 5 ланцюжків, 5 пар сережок, 3 набори прикрас, 3 браслета, пара запонок, підвіска і брелок.

При цьому, суд відмовився заарештувати мобільні телефони сім'ї фігуранта справи.

Наголошується, що у підозрюваної були проведені обшуки 13 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, 12 листопада НАБУ затримала керівника департаменту Офісу Президента Кондзелю і ще 2 цивільних за підозрою в шахрайському заволодінні 150 тис. доларів.

15 листопада Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт Кондзелю.