В Одесі шукають вибухівку в лікарнях, ТЦ, будинках і вокзалі: людей евакуюють

Співробітники Національної поліції в понеділок проводять евакуацію людей через повідомлення про мінування залізничного вокзалу, лікарень, торгових центрів (ТЦ) і житлових будинків в Одесі. Про це повідомила прес-служба управління Нацполіції в Одеській області, передають Українські Новини. Повідомлення про мінування надійшло в поліцію анонімно на електронну пошту. На місці подій працюють співробітники слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи і рятувальники. З початку поточного року в Одесі невідомі повідомляли про замінування більше 300 об'єктів - жодне з повідомлень не підтвердилося. Як повідомляли Українські Новини, "мінера" станції метро "Гідропарк" засудили до 6 років в'язниці. Раніше поліція евакуювала людей через повідомлення про мінування 10 об'єктів в Одесі. Також нещодавно в Харкові шукали вибухівку в будинках, ТЦ, лікарнях, аеропорту та вокзалах. А у Львові поліція евакуювала 7 тис. осіб через повідомлення про замінування 4 ТЦ.