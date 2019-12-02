В Одесі шукають вибухівку в лікарнях, ТЦ, будинках і вокзалі: людей евакуюють

Співробітники Національної поліції в понеділок проводять евакуацію людей через повідомлення про мінування залізничного вокзалу, лікарень, торгових центрів (ТЦ) і житлових будинків в Одесі.

Про це повідомила прес-служба управління Нацполіції в Одеській області, передають Українські Новини.

Повідомлення про мінування надійшло в поліцію анонімно на електронну пошту.

На місці подій працюють співробітники слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.

З початку поточного року в Одесі невідомі повідомляли про замінування більше 300 об'єктів - жодне з повідомлень не підтвердилося.

Як повідомляли Українські Новини, "мінера" станції метро "Гідропарк" засудили до 6 років в'язниці.

Раніше поліція евакуювала людей через повідомлення про мінування 10 об'єктів в Одесі.

Також нещодавно в Харкові шукали вибухівку в будинках, ТЦ, лікарнях, аеропорту та вокзалах.

А у Львові поліція евакуювала 7 тис. осіб через повідомлення про замінування 4 ТЦ.