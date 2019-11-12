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12 ноября 2019, вторник, 22:00 58
Политика 2019-11-12T22:00:21+02:00
Українські Новини
В Харькове ищут взрывчатку в домах, ТЦ, больницах, аэропорту и вокзалах

В Харькове ищут взрывчатку в домах, ТЦ, больницах, аэропорту и вокзалах

Минирование, Сообщение о минировании, поиск взрывчатки

Неизвестные сообщили о минировании 21 дома, 21 торгового центра, 8 больниц, ВУЗа, аэропорта и вокзалов в Харькове.

Об этом говорится в сообщении полиции Харькова, передают Українськi Новини.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Сообщение о наличии взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, 8 медицинских учреждениях, высшем учебном заведении, аэропорта, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале поступило в полицию вечером 12 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове сообщали о взрывчатке в больницах, ТЦ, детсадах и школах. Также в четырех вузах Харькова искали взрывчатку.

Также прокуратура сообщила гражданину России о подозрении в ложном сообщении о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Кроме того, в конце сентября больше двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ, больниц и домов Харькова.

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