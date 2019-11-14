"Минера" станции метро "Гидропарк" приговорили к 6 годам тюрьмы

Днепровский районный суд Киева приговорил к 6 годам тюрьмы виновного в ложном сообщении о минировании станции метро "Гидропарк" коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.



"По результатам поддержания государственного обвинения прокурорами Киевской местной прокуратуры №7 судом к 6 годам лишения свободы осужден мужчина по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве", - сказано в нем.



Установлено, что в июле 2018 года указанный гражданин сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва на станции "Гидропарк".



По результатам проверки указанного сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции не было обнаружено. После установления личности "минера" выяснилось, что указанный гражданин уже был ранее судим за аналогичное преступление.



Приговором Днепровского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора мужчина был признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно.



Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании вокзала в Житомирской области.



Ранее в Запорожской области "минера" приговорили к двум годам тюрьмы.



Также суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы виновного в ложном сообщении о минировании больницы в Волынской области.





