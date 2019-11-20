Полиция эвакуировала 7 тыс. человек из-за сообщений о минировании 4 ТЦ во Львове

Полиция эвакуировала 19 ноября вечером около 7 тыс. человек из-за сообщений о минировании 4 торговых центров во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

Сообщение о минировании поступило в полицию.

На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация.

Взрывчатка не обнаружена.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Также 19 ноября вечером поступало сообщение о минировании 32 домов, 9 отелей, 11 больниц и еще 7 ТЦ во Львове.

Эвакуация на этих объектах не проводилась, взрывчатка не обнаружена.

Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 22 октября около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.