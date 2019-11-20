подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
20 ноября 2019, среда, 10:53 360
Происшествия 2019-11-20T10:58:18+02:00
Українські Новини
Полиция эвакуировала 7 тыс. человек из-за сообщений о минировании 4 ТЦ во Львове

Полиция эвакуировала 7 тыс. человек из-за сообщений о минировании 4 ТЦ во Львове

Ложное минирование

Полиция эвакуировала 19 ноября вечером около 7 тыс. человек из-за сообщений о минировании 4 торговых центров во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

Сообщение о минировании поступило в полицию.

На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация.

Взрывчатка не обнаружена.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Также 19 ноября вечером поступало сообщение о минировании 32 домов, 9 отелей, 11 больниц и еще 7 ТЦ во Львове.

Эвакуация на этих объектах не проводилась, взрывчатка не обнаружена.

Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 22 октября около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.

Больше новостей о: Ложное минирование

Архив
Новости
На Украину надвигается мороз до -10 и сильный ветер: прогноз погоды на четверг 13:21 Карта
Пожар на шахте
В Донецкой области на шахте произошел пожар: работы приостановлены 13:05
Дубилет хочет упорядочить работу правительственных call-центров 13:01
За возможное превышение служебных полномочий Горбатюком и Сытником откроют дело 13:00
Что ждет украинского телезрителя после кодирования каналов на спутнике 12:59 Пресс-релиз
больше новостей
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Почему дорожает отопление: эксперт дал прогноз на новый год 06:05
больше новостей
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok